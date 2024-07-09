İsrail Savunma Bakanı, ultra-Ortodoksları askere alma planını onayladı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ultra-Ortodoks Yahudileri askere alma planını onayladı.

Gallant'ın bu hamlesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyonu içindeki ilişkileri daha da gerecek bir hamle olarak değerlendiriliyor. Netanyahu'nun hükümeti, temelde iki ultra-Ortodoks partinin koalisyonuna dayanıyor.



Bu partilerin siyasi liderleri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas'la dokuz aydır devam eden savaşın ortasında saflarını güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde zorunlu askerliğe şiddetle karşı çıkıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ AY İLK KEZ ASKERE ÇAĞRILACAKLAR



Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üst düzey askeri yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından Gallant'ın ultra-Ortodoks erkeklerin önümüzdeki ay içinde ilk kez askere çağrılmasına ilişkin tavsiyeleri onayladığı belirtildi.



Açıklamada emrin potansiyel askerlerin belirlenmesi amacıyla ilk tarama ve değerlendirme için verildiği belirtildi. İlk celpler İsraillilere 16 yaşından büyük olduklarında gönderiliyor ve genellikle 18 yaşında askerlik hizmetine başlıyorlar.

ONLARCA YILLIK MUAFİYET KALKIYOR



İsrailliler kanunen 24-32 ay arasında askerlik yapmakla yükümlüdür. İsrail'in yüzde 21'lik Arap azınlığının üyeleri, bazıları hizmet etse de çoğunlukla muaftır ve ultra-Ortodoks Yahudi ilahiyat öğrencileri de on yıllardır büyük ölçüde muaftır.



Ancak İsrail Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz ay devletin ultra Ortodoks Yahudi ilahiyat öğrencilerini askere almaya başlaması gerektiğine hükmetti.



Ultra-Ortodoksların uzun süredir askerlikten muaf tutulması son aylarda Gazze'de savaşma riskinin eşit paylaşılmamasına kızan İsraillilerin protestolarına neden oldu. Ultra-Ortodoks protestocular ise "askere gitmeden önce ölüm" pankartı altında yolları kapattı.