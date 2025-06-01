İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamas yöneticilerine suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın ölümünün "resmileştiğini" iddia etti.



Muhammed Sinvar ve Muhammed Şebane'nin Gazze'deki Avrupa Hastanesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini ifade eden Katz, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda dahli olan herkesi "ortadan kaldıracaklarını" savundu.



İsrail Savunma Bakanı, başta Hamas'ın üst düzey isimlerinden Halil el-Hayye ve Kassam Tugayları Askeri Konseyi Üyesi İzzeddin el-Haddad olmak üzere tüm üst düzey yöneticilere suikast tehdidinde bulundu.