İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a saldırı tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Yemen’deki Husilere ilişkin paylaşım yaparak İran’a saldırı tehdidinde bulundu.



Haaretz gazetesinin aktardığına göre, Katz, Husilerin İsrail’e saldırı düzenlemeyi sürdürmesi halinde Tahran yönetimini İran’a saldırmakla tehdit etti.



Husiler, cumartesi günü Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nın yakınlarına füze saldırısı düzenlemiş, İsrail de bundan günler sonra Yemen'in başkenti Sana’daki havalimanını vurmuştu. ABD Husilerle ateşkes sağlandığını açıklarken, Husiler bu ateşkese İsrail’in dahil olmadığını belirtmişti.



“HER ŞEYE HAZIRLIKLIYIZ”



Katz, bugün sabah saatlerinde sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’in herhangi bir tehdit ya da düşmana karşı kendisini, kendi kendisine savunabilmesi gerekiyor” dedi.

“Husiler bize ateş etmeye devam ederlerse İsrail’den ağır darbeler yemeye devam edecekler” diye konuşan Katz, İsrail ordusunun “her türlü misyona hazırlıklı olduğunu” savundu.



Paylaşımında “Husileri finanse ettiğini ve silahlandırdığını” savunduğu Tahran yönetimini de hedef alan İsrail Savunma Bakanı Katz, “İran yönetimini uyarıyorum… Doğrudan sorumlusunuz. Beyrut'ta Hizbullah'a, Gazze'de Hamas'a, Şam'da Esad'a, Yemen'de Husilere yaptığımızı Tahran’da da yapabiliriz” sözleriyle İran’a saldırı tehdidinde bulundu.



Katz, mesajına şu sözlerle son verdi: “Hiç kimsenin İsrail'e zarar vermesine izin vermeyeceğiz - ve bize zarar veren herkes en ağır şekilde zarar görecektir.”

