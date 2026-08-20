İsrail seçimlerinde Türkiye gündemi. Muhalefet endişeli, Netanyahu durmuyor

İsrail 'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken Başbakan Binyamin Netanyahu 'nun çaresizliği söylemlerine de yansımaya başladı.

İki yılı aşkın süredir Ortadoğu'da İran ve Hamas başta olmak üzere İsrail'in düşman olarak gördüğü aktörlere yönelik askeri operasyonlar yürüten Netanyahu yönetimi, son dönemde Türkiye 'yi de güvenlik tehdidi olarak öne çıkarmaya başladı.

Gerilimin son halkası, İsrail savaş uçaklarının salı günü Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırına kısa mesafedeki bir üssü bombalaması oldu.

Netanyahu, saldırının ardından Türkiye'nin bölgede askeri varlık kurmaya çalıştığını öne sürdü. İsrail Başbakanı, “Uyarılarımızı dikkate almadılar, biz de daha açık şekilde anlamalarını sağladık.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI SEÇİM AFİŞLERİNDE

Türkiye, Netanyahu'nun seçim kampanyasının da dikkat çeken unsurlarından biri haline geldi.

Netanyahu'nun kampanyası kapsamında hazırlanan reklam panolarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bazı yabancı liderlerin fotoğrafları kullanıldı.

Afişlerde liderlerin fotoğraflarının yanında, “Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar.” ifadesine yer verildi.

Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Gallia Lindenstrauss, Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemi iç politikada seçmenleri etrafında toplamak için kullandığı görüşünde.

Lindenstrauss, “Netanyahu'nun Türkiye karşıtı kartı kullandığını görüyorsunuz. Bunun tabanını etrafında birleştirebilecek bir konu olduğunu düşünüyor.” değerlendirmesinde bulundu.