İsrail seçimlerinde Türkiye gündemi. Muhalefet endişeli, Netanyahu durmuyor
20.08.2026 13:18
Türkiye, Netanyahu'nun seçim kampanyasının da dikkat çeken unsurlarından biri haline geldi.
İsrail'de seçimler yaklaşırken Başbakan Netanyahu, Türkiye'yi hedef alan söylemlerine yenilerini ekledi. Netanyahu'nun seçim kampanyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı da kullanılmaya başlandı.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun çaresizliği söylemlerine de yansımaya başladı.
İki yılı aşkın süredir Ortadoğu'da İran ve Hamas başta olmak üzere İsrail'in düşman olarak gördüğü aktörlere yönelik askeri operasyonlar yürüten Netanyahu yönetimi, son dönemde Türkiye'yi de güvenlik tehdidi olarak öne çıkarmaya başladı.
Gerilimin son halkası, İsrail savaş uçaklarının salı günü Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırına kısa mesafedeki bir üssü bombalaması oldu.
Netanyahu, saldırının ardından Türkiye'nin bölgede askeri varlık kurmaya çalıştığını öne sürdü. İsrail Başbakanı, “Uyarılarımızı dikkate almadılar, biz de daha açık şekilde anlamalarını sağladık.” dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI SEÇİM AFİŞLERİNDE
Türkiye, Netanyahu'nun seçim kampanyasının da dikkat çeken unsurlarından biri haline geldi.
Netanyahu'nun kampanyası kapsamında hazırlanan reklam panolarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bazı yabancı liderlerin fotoğrafları kullanıldı.
Afişlerde liderlerin fotoğraflarının yanında, “Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar.” ifadesine yer verildi.
Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Gallia Lindenstrauss, Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemi iç politikada seçmenleri etrafında toplamak için kullandığı görüşünde.
Lindenstrauss, “Netanyahu'nun Türkiye karşıtı kartı kullandığını görüyorsunuz. Bunun tabanını etrafında birleştirebilecek bir konu olduğunu düşünüyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Afişlerde liderlerin fotoğraflarının yanında, “Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar” ifadesine yer verildi.
GAZZE SALDIRILARI İLİŞKİLERİ KOPMA NOKTASINA GETİRDİ
Ankara-Tel Aviv ilişkileri, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından başlayan Gazze savaşı sırasında ciddi şekilde kötüleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının en sert eleştirmenlerinden biri olurken, Türkiye'den Gazze'ye yardım götürmeye çalışan aktivist filolarına İsrail'in müdahaleleri de gerilimi artırdı.
Türkiye, Gazze savaşı sırasında İsrail ile ticareti tamamen durduracağını açıklamıştı.
İSRAİL MUHALEFETİNDEN NETANYAHU'YA TÜRKİYE UYARISI
Netanyahu'nun Türkiye politikası İsrail içinde de tartışma yaratıyor.
Merkez sol Demokratlar partisinin lideri Yair Golan, Suriye'deki son saldırıyı “provokatif ve tehlikeli” olarak nitelendirdi.
Golan, saldırının İsrail'i “Türkiye ile çatışmaya daha fazla yaklaştırdığını” ve başta ABD olmak üzere müttefiklerle yaşanan ayrılıkları derinleştirdiğini savundu.
ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI, 27 EKİM'İ İŞARET ETTİ
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçim öncesi Türkiye ile gerilimi "kasıtlı" olarak tırmandırdığını söyledi.
Ankara ile çözülemeyecek hiçbir stratejik sorun olmadığının altını çizen Barak, "Netanyahu tamamen raydan çıkmıştır." dedi.
Barak, Netanyahu'yu, İsrail'in güvenliğinden çok kendi siyasi geleceğine odaklanmakla suçladı.
NATO VE TRUMP FAKTÖRÜ İSRAİL'İN GÖZÜNÜ KORKUTUYOR
Türkiye'yi İsrail'in daha önce doğrudan hedef aldığı ülkelerden ayıran önemli unsurlardan biri NATO üyeliği.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkileri, İsrail'in olası adımlarındaki bir başka kritik engel olarak değerlendiriliyor.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da İsrail'in Suriye'deki son saldırılarını eleştirdi.