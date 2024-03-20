imsakiye

İsrail: Şifa Hastanesi'nde 90 militanı öldürdük

Gazze'nin kuzeyindeki Şifa hastanesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, yaklaşık 90 silahlı militanı öldürdüklerini açıkladı. Hastanedeki baskında 160 kişinin ise tutuklandığı belirtildi.

İsrail: Şifa Hastanesi'nde 90 militanı öldürdük

ordusu bugün yaptığı açıklamada, 'deki Şifa hastanesinde yaklaşık 90 silahlı militanı öldürdüğünü duyurdu.

Ordu, 160 kişiyi ise tutukladığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gün boyunca askerler teröristleri ortadan kaldırdı ve sivillere, hastalara, sağlık ekiplerine ve tıbbi ekipmana zarar gelmesini önlerken hastane bölgesindeki silahları tespit etti" denildi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki, yaklaşık 30 bin kişinin sığındığı Şifa Hastanesi’ne önceki gün baskın düzenlemişti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, baskın sırasında 1 İsrail askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Hagari ayrıca hastanede para ve silah bulduklarını öne sürmüştü.

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne baskın: 50 kişi öldürüldü, 200 kişi tutuklandı

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne baskın: 50 kişi öldürüldü, 200 kişi tutuklandı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...