İsrail: Şifa Hastanesi'nde 90 militanı öldürdük

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze'deki Şifa hastanesinde yaklaşık 90 silahlı militanı öldürdüğünü duyurdu.

Ordu, 160 kişiyi ise tutukladığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gün boyunca askerler teröristleri ortadan kaldırdı ve sivillere, hastalara, sağlık ekiplerine ve tıbbi ekipmana zarar gelmesini önlerken hastane bölgesindeki silahları tespit etti" denildi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki, yaklaşık 30 bin kişinin sığındığı Şifa Hastanesi’ne önceki gün baskın düzenlemişti.



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, baskın sırasında 1 İsrail askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Hagari ayrıca hastanede para ve silah bulduklarını öne sürmüştü.