İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu: 6'sı BM çalışanı 18 kişi öldü

İsrail güçleri bir kez daha Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının kamptaki Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait El-Cauni Okulu'nu bombaladığı belirtildi.



Saldırıda aralarında çocuklar ve UNRWA çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Açıklamada, yerinden edilmiş 5 binden fazla sivilin bulunduğu okula yönelik saldırının "korkunç, vahşi bir katliam" olduğu vurgulandı.



AYNI OKUL BEŞ KEZ VURULDU

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNRWA'dan altı çalışanın İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.



Guterres sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gazze'de yaşananlar kesinlikle kabul edilemez. Ölenler arasında UNRWA'dan altı meslektaşımız da bulunuyor” açıklamasını yaptı.



UNRWA da bunun, tek bir olayda personeli arasında en yüksek ölü sayısı olduğunu açıkladı ve şunları ekledi: “Bu okul, savaş başladığından beri beş kez vuruldu. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 12 bin yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyor.”



AB'DEN "ULUSLARARASI HUKUK" TEPKİSİ

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell de yaptığı açıklamada, altı insani yardım çalışanının öldürülmesinden duyduğu öfkeyi dile getirdi.



Borrell X'te yaptığı paylaşımda, "uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerinin göz ardı edilmesinin, özellikle de sivillerin korunmasının, uluslararası toplum tarafından kabul edilemeyeceğini ve edilmemesi gerektiğini” vurguladı.



GEÇEN AY 100'DEN FAZLA CAN KAYBI YAŞANDI

Filistinli yetkililer, Gazze'deki savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 18'den fazla okul ve barınma merkezini bombaladığını aktardı.



Açıklamada ayrıca dünyaya Gazze'de yerinden edilenlere ve sivillere karşı devam eden bu suçlara tepki gösterilmesi çağrısı yapıldı.



Geçtiğimiz ay İsrail'in Gazze'de 6 binden fazla yerinden edilmiş insanın barındığı Al-Taba'een Okulu'na düzenlediği saldırıda en az 100 kişi ölmüş ve onlarca kişi de yaralanmıştı.