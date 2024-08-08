İsrail sivillerin sığındığı iki okula saldırdı: 12 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürüyor. Gazze'nin doğusundaki iki okula düzenlenen saldırılar sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, hedef alınan okulların Hamas komuta merkezi olarak kullanıldığını ileri sürdü.

İsrail sivillerin sığındığı iki okula saldırdı: 12 kişi öldü

'deki Sivil Savunma Teşkilatı'nın açıklamasına göre ordusunun Gazze'nin doğusundaki iki okula düzenlediği saldırı sonucunda 12 Filsitinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ise Gazze'de vurulan iki okulun bulunduğu bölgede Hamas'a ait komuta merkezlerinin hedef alındığını öne sürdü.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı öncesinde, sivillere zarar verme riskini azaltmak için hassas mühimmat kullanımı, gözetleme ve ek istihbarat dahil olmak üzere çok sayıda adım atılmıştır. Okul yerleşkeleri Hamas tarafından komuta-kontrol merkezi olarak kullanılmış ve buradan İsrail Savunma Kuvvetleri birliklerine ve İsrail devletine yönelik saldırılar planlanmış ve gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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