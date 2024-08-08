İsrail sivillerin sığındığı iki okula saldırdı: 15 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürüyor. Gazze'nin doğusundaki iki okula düzenlenen saldırılar sonucunda 15 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, hedef alınan okulların Hamas komuta merkezi olarak kullanıldığını ileri sürdü.

İsrail sivillerin sığındığı iki okula saldırdı: 15 kişi öldü

'deki Sivil Savunma Teşkilatı'nın açıklamasına göre ordusunun Gazze'nin doğusundaki iki okula düzenlediği saldırı sonucunda 15 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ise Gazze'de vurulan iki okulun bulunduğu bölgede Hamas'a ait komuta merkezlerinin hedef alındığını öne sürdü.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı öncesinde, sivillere zarar verme riskini azaltmak için hassas mühimmat kullanımı, gözetleme ve ek istihbarat dahil olmak üzere çok sayıda adım atılmıştır. Okul yerleşkeleri Hamas tarafından komuta-kontrol merkezi olarak kullanılmış ve buradan İsrail Savunma Kuvvetleri birliklerine ve İsrail devletine yönelik saldırılar planlanmış ve gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bangladeş'e Nobel ödüllü başkan: Muhammed Yunus NTV'ye konuşmuştu

DÜNYA HABERLERİ

Bangladeş'te, 31 Arakanlı Müslüman'ın cesedi bulundu

Bangladeş'te, 31 Arakanlı Müslüman'ın cesedi bulundu

Pakistan’da muson yağmurları: 154 kişi öldü

Pakistan’da muson yağmurları: 154 kişi öldü

CrowdStrike, Microsoft arızasının "temel nedenini" açıkladı

CrowdStrike, Microsoft arızasının "temel nedenini" açıkladı

Biden'ın Trump endişesi: "Kaybederse kan banyosu olabilir"

Biden'ın Trump endişesi: "Kaybederse kan banyosu olabilir"

"Rus muhalif Navalni de tarihi esir takasının parçası olmalıydı"

"Rus muhalif Navalni de tarihi esir takasının parçası olmalıydı"

Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...