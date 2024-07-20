İsrail su miktarını düşürdü, Filistinliler protesto etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine verilen su miltarını düşüren İsrail, Su İdaresi Çalışanları Sendikası tarafından protesto edildi. Eylemde, yaz aylarındaki su ihtiyacına dikkat çekilerek İsrail'e baskı yapılması talep edildi.

İsrail su miktarını düşürdü, Filistinliler protesto etti

'in Ramallah'a verilen su miktarında kısıtlamaya gitmesi protesto edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki 'in Kudüs Su İdaresi Merkezi önünde açıklama yapan Su İdaresi Çalışanları Sendikası Başkanı Süleyman Malasa, protestoyu İsrail'in su kısıntılarını artırması sebebiyle düzenlediklerini ve bu konuda İsrail'e baskı yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Yaz ayında insanların suya daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirten Malasa, "Buna rağmen İsrail, yaz aylarında su kısıntılarını gözle görünür şekilde artırdı" dedi.

Malasa, 6 yıl önce 67 bin abone ile 400 bin kişiye 35 bin metreküp su tahsis ettiklerini bugün ise 83 bin abone ile yaklaşık 500 kişiye 30 metreküp su verildiğin,  bazen miktarın 26 metreküpe düştüğünü ifade etti.

Su İdaresi'nin bir başka sorunla daha karşı karşıya olduğunu dile getiren Malasa, Batı Şeria'daki topraklarını gasp eden İsraillilerin idareye bağlı bir Filistin kuyusu olan Ayn Samiye Kaynağı'na sürekli saldırılar düzenlediklerinin bildirdi.

Batı Şeria'nın yaklaşık yarı nüfusunun bulunduğu Beyt Lahim ve El-Halil kentlerinin büyük ölçüde suyunu İsrail yönetiminin kestiğini belirten Malasa, adı geçen kentlerde su miktarının yüzde 35, Ramallah ve Kudüs'te ise yüzde 50 su miktarında kısıntı yapıldığını ifade etti.

Filistin İstatistik Kurumuna göre, bir Filistinlinin günlük su tüketim ortalaması 85.7 litre olarak kaydediliyor.

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