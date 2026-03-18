İsrail suikast zincirini genişletiyor. İran'ın bir sonraki adımı ne olacak?

İran’ın Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Larijani , Tahran’da düzenlenen bir mitingde kamuoyu önüne çıktıktan yalnızca dört gün sonra İsrail saldırısında öldürüldü.

İsrail istihbaratı, Larijani’nin başkent çevresindeki bir sığınakta diğer yetkililerle birlikte bulunduğunu tespit ederek füze saldırısı düzenledi. Aynı gece, Besic güçlerinin lideri Gulam Rıza Süleymani de yine alınan istihbarat doğrultusunda hedef alınarak öldürüldü.

Bu suikastlar, İsrail’in İran’daki güvenlik yapısını doğrudan hedef alan stratejisinin önemli dönüm noktaları olarak değerlendiriliyor.

HAVA SALDIRILARI VE İSTİHBARAT OPERASYONLARI GENİŞLİYOR

İsrail ve ABD, savaşın başından itibaren İran’da rejimi zayıflatacak koşulların oluşmasını hedeflediklerini açıklamıştı.

İsrail’in açıklamalarına göre şimdiye kadar binlerce farklı hedefe yaklaşık 10 bin mühimmat bırakıldı. Bu hedefler arasında Devrim Muhafızları, Besic milisleri ve iç güvenlik birimlerine ait 2 binden fazla nokta bulunuyor.

KOMUTA MERKEZLERİNDEN STADYUMLARA UZANAN HEDEFLER

İsrail savaş uçakları, ikinci günden itibaren Devrim Muhafızları’nın iç güvenlik birimleri, Besic ve özel polis güçlerine ait karargah ve komuta merkezlerini sistematik biçimde hedef aldı.

Hedefler zamanla genişletildi. İran’ın güvenlik güçlerinin tesisler yok edildiğinde spor komplekslerinde toplanma planı yaptığı tespit edilince bu noktalar da vuruldu.

Tahran’daki Azadi Stadyumu’na düzenlenen saldırı, yüzlerce güvenlik görevlisinin ölümüyle sonuçlanan en kanlı operasyonlardan biri olarak öne çıktı.

SAHADA ÇÖZÜLME VE MORAL BOZUKLUĞU İDDİALARI

Saldırıların ardından güvenlik güçleri arasında moral kaybı yaşandığı ve bazı birliklerin araçlarda, camilerde ya da geçici alanlarda barınmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

İsrail istihbaratı ayrıca bazı İranlı komutanları doğrudan arayarak tehdit etti. Mossad ajanlarının, “Halkın yanında yer almazsanız sonunuz lideriniz gibi olur.” şeklinde tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.

SİVİL ALANLAR VE TARTIŞMALI HEDEFLER

İsrail, saldırıların güvenlik hedeflerine yönelik olduğunu savunurken, İran yönetimi bazı noktaların sivil alanlar olduğunu öne sürüyor.

Örneğin bir elektrik şirketi yerleşkesinde bulunan istihbarat merkezinin vurulması sonrası İran medyası sivil kayıplar yaşandığını duyurdu.

REJİM AYAKTA ANCAK BASKI SÜRÜYOR

Tüm bu gelişmelere rağmen İran güvenlik güçlerinin sokak kontrolünü büyük ölçüde sürdürdüğü ve protestoları sert şekilde bastırmaya devam ettiği ifade ediliyor. Birçok İranlı, mevcut koşullarda ayaklanmanın “intihar” anlamına geleceğini düşünüyor.

Uzmanlara göre, hava saldırıları rejimi zayıflatabilir ancak tek başına devirmesi zor.

İRAN’DAN “KARARLI MİSİLLEME” MESAJI

İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, Larijani’nin İsrail hava saldırısında öldürülmesine sert tepki gösterdi.

Hatemi, yaptığı açıklamada, “Uygun zaman ve yerde suçlu Amerika ile kana susamış Siyonist rejime karşı kararlı, caydırıcı ve pişmanlık verici bir yanıt verilecektir.” ifadelerini kullandı. Hatemi ayrıca Larijani ve diğer “şehitlerin” intikamının alınacağını vurguladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI: “FÜZE SALDIRILARI BAŞLATILDI”

İran Devrim Muhafızları, Larijani’nin ölümüne karşılık olarak İsrail’e füze saldırıları başlatıldığını duyurdu.

AFP’nin aktardığına göre, İran güçleri intikam amacıyla İsrail’in merkezini hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Yerel kaynaklara göre, İran’ın düzenlediği saldırılarda 70’li yaşlarında bir kadın ve bir erkek hayatını kaybetti.