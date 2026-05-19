İsrail, Sumud Filosu'ndaki tüm teknelere müdahale etti
19.05.2026 10:39
Son Güncelleme: 19.05.2026 19:24
İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nu hedef aldı.
Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu, İsrail savaş gemileri ve hücum botlarıyla durduruldu. İsrail, aktivistleri alıkoydu.
Birçok merkezden 54 tekneyle yola çıkan filoya müdahale dün sabah saatlerinde başlamıştı. Filoda 40 ülkeden 426 aktivist yer alıyordu.
Dün Family isimli hastane gemisi Akdeniz'de seyir halindeyken arızalanmış ve Türk Sahil Güvenlik gemisi aktivistlere yardım etmişti. Sahil Güvenlik, gemiyi bordasına alarak Türkiye kıyılarına çekmişti.
Filo, önceki stratejisini değiştirerek, gemilerin birbirlerinden uzak şekilde Gazze'ye doğru yol almasını sağlamış, bu durumun İsrail'in müdahalesini zorlaştırdığı ifade edilmişti.
NTV muhabiri Melike Şahin, filoya dair gelişmeleri aktardı. Şahin, İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kardeşi Margaret Connolly'nin de İsrail tarafından gözaltına alınan aktivistler arasında yer aldığını belirtti. NTV muhabiri Şahin, dünkü müdahalelerin ardından rotalarını değiştiren teknelerin yeni müdahaleleri güçleştirdiğini ancak yine de İsrail askerlerinin filoyu engellemek için harekete geçtiğini belirtti.
Şahin, alıkonulan aktivistlerin önce gözaltı merkezine çevrilmiş bir gemiye sonra da Aşdod limanına götürüldüklerini söyledi.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: SUMUD FİLİSTİN HALKININ SARSILMAZ DİRENİŞ İRADESİDİR
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, X üzerinden yaptığı paylaşımda Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesinin görüntülerini paylaştı.
Bakan Çiftçi, görüntüyle beraber paylaştığı mesajında, Sahil Güvenlik personelini kutlarken, “Sumud, Gazze’de ablukaya ve zulme karşı toprağına kök salan Filistin halkının sarsılmaz direniş iradesidir." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı, 27 aktivistin yer aldığı teknenin pervaneye halat dolanması nedeniyle yardım çağrısında bulunduğunu belirtirken 3 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botunun süratle bölgeye sevk edildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı, “Gazze’nin sarsılmaz iradesi Akdeniz’de yalnız değildir. Türkiye, insanlık onurunun, mazlumun yanında duran vicdanın ve haklı mücadelenin her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir.” diye yazdı.
İSRAİL ORDUSUNUN MÜDAHALELERİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na ilk müdahale 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta gelmişti. Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoymuştu.
İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs’ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenleyerek aktivistleri alıkoydu.
İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na da benzer bir saldırıda bulunmuştu.
MEKSİKA'DAN İSRAİL'E ÇAĞRI
Meksika, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda düzenlenen müdahale sonrası alıkonulan iki Meksika vatandaşının insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez, İsrail makamlarından, alıkonulan iki vatandaşlarının insan haklarına saygı gösterilmesini talep etti.
Alvarez, vatandaşlarının uluslararası hukuk çerçevesinde bedensel bütünlüklerinin korunması, onurlu muamele görmeleri ve konsolosluk yetkilileriyle görüşme sağlanması gerektiğini ifade etti.