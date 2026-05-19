İsrail, Sumud Filosu'ndaki tüm teknelere müdahale etti

Gazze 'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu, İsrail savaş gemileri ve hücum botlarıyla durduruldu. İsrail, aktivistleri alıkoydu.

Birçok merkezden 54 tekneyle yola çıkan filoya müdahale dün sabah saatlerinde başlamıştı. Filoda 40 ülkeden 426 aktivist yer alıyordu.

Dün Family isimli hastane gemisi Akdeniz'de seyir halindeyken arızalanmış ve Türk Sahil Güvenlik gemisi aktivistlere yardım etmişti. Sahil Güvenlik, gemiyi bordasına alarak Türkiye kıyılarına çekmişti.

Filo, önceki stratejisini değiştirerek, gemilerin birbirlerinden uzak şekilde Gazze'ye doğru yol almasını sağlamış, bu durumun İsrail'in müdahalesini zorlaştırdığı ifade edilmişti.

NTV muhabiri Melike Şahin, filoya dair gelişmeleri aktardı. Şahin, İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kardeşi Margaret Connolly'nin de İsrail tarafından gözaltına alınan aktivistler arasında yer aldığını belirtti. NTV muhabiri Şahin, dünkü müdahalelerin ardından rotalarını değiştiren teknelerin yeni müdahaleleri güçleştirdiğini ancak yine de İsrail askerlerinin filoyu engellemek için harekete geçtiğini belirtti.

Şahin, alıkonulan aktivistlerin önce gözaltı merkezine çevrilmiş bir gemiye sonra da Aşdod limanına götürüldüklerini söyledi.