İsrail Suriye'de Malta kadar toprak işgal etti

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Muharebe Mühendislik Kolordusu'na bağlı 603. Tabur, İsrail güçlerinin Suriye'de girdiği en derin nokta olan Tel Hadar'a ulaştı. Tel Hadar, İsrail sınırına 10 kilometre, Şam'a ise 20 kilometreden biraz fazla mesafede bulunuyor. The Jerusalem Post'a konuşan taburun bölük komutanı Yüzbaşı Uri Almog, “Geçen çarşamba günü hafta sonu tatili için El-Hiam'dan ayrıldık. Cumartesi günü telefonlar aldım ve cumartesi gecesi tüm bölük Golan Tepeleri'nde toplanmıştı. Pazar günü ise Suriye topraklarındaydık” diyerek, işgallerini gururla anlattı.

İsrail 'in Suriye'nin askeri kapasitesinin yüzde 80'ini imha ettiği tahmin ediliyor. Askeri alanlar, deniz üsleri, elektronik savaş sistemleri, füze bataryaları gibi hedefleri imha eden İsrail, ikinci dalgada kara işgalini genişletti.

İsrail, 10 Aralık'ta hazırlanan bu görselin ardından geçen sürede Şam'a daha da yaklaştı.

Almong, "Bu IDF'nin Suriye'ye girdiği en uzak nokta. En son 12 Ekim 1973'te Golani güçleri bu dağı ele geçirmişti” diye ekledi.

Suriye'de bir ülke kadar toprak işgal etti. İşgalini yaklaşık 380 kilometrekareye çıkartan İsrail, Malta'dan daha büyük bir toprak parçası elde etti. Malta 316, Maldivler ise 300 kilometrekare toprağa sahip. 22 bin kilometrekare toprağı olan İsrail, İsrail'den ele geçirdiği alanla, ülkesini yüzde 1,6 daha genişletmiş oldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail ordusu. son işgaliyle, Şam ile Beyrut arasındaki karayoluna da 15 kilometre yaklaştı. İşgal sırasında Suriye'nin önemli su kaynaklarından Yarmuk Nehri de İsrail denetimine açık hale geldi.