İsrail, Suriye'nin güneyindeki Dera'yı vurdu

Yerel kaynaklar İsrail uçaklarının Dera çevresindeki 12. ve 132. Tugayı hedef aldığını duyurdu. Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil yaralandı.



İsrail ordusu, Devrek lider Beşşar Esad'ın Moskova'ya kaçıp Baas rejiminin çökmesinden sonra Suriye'ye girdi.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları vuran İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Tampon bölgeye giren İsrail ordusu Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar yaklaştı.



İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.