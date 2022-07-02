İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi iddiası

Beşar Esad rejimi, İsrail'in Suriye'nin batısındaki Tartus iline hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.



Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail’in yerel saatle 06.30'da Akdeniz’den Lübnan’ın Trablus ilinin batısından Tartus’un güneyindeki Hamidiyye beldesinin çevresindeki tavuk çiftliklerini hedef aldığını öne sürdü.



Haberde, "saldırıda biri kadın 2 sivil yaralandı." ifadesi kullanıldı.



İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.



İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.



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