İsrail, Suriye’yi bombaladı: En az 2 ölü

Ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail, gece saatlerinde Suriye'yi de vurdu.

Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu ülkenin güneyindeki Beyt Cinn köyüne helikopterler ve topçu atışları ile bombaladı. Saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralıların da olduğu aktarıldı.

Bölge sakinleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı iddia edildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.