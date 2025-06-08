İsrail Suriye'yi havadan vurdu: "Hedef Hamas" iddiası

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyindeki Beyt Cin beldesini bir İsrail savaş uçağının hedef aldığı belirtildi.



Açıklamada, hava saldırısının hedefinde "bir Hamas üyesinin" olduğu öne sürüldü.



İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.



İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.



Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik rejime ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok noktayı saldırılarla hedef almıştı.



Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir noktayı 2 Mayıs'ta bombalayan İsrail uçakları, aynı gün gece saatlerinde ülkede 5 ilde en az 14 saldırı düzenlemişti.