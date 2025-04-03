İsrail Suriye'yi hedef aldı: Şam, Hama ve Humus'a hava saldırısı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, saldırılarda askeri altyapı tesisleri hedef alındı.



Açıklamada Hama, Humus ve başkent Şam'a saldırılar düzenlendiği belirtildi.



Suriye resmi haber ajansı da İsrail'in başkent Şam'ın Barzeh semtindeki bilimsel araştırma binasının yakınlarını vurduğunu duyurdu.



Ajans, Hama'da da askeri havalimanının hedef alındığını bildirdi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Maddi hasara dair de bir bilgi verilmedi.



DERA'YA HAVAN VE TOPÇU ATIŞI

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'nin güneyindeki bazı yerleşim yerlerini işgal eden İsrail, Dera ilinin Tel Cumu ve Tel Cabiye bölgelerini havan ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

