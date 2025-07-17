İsrail Süveyda kentinin çevresini vurdu

İsrail, Suriye'ye saldırılarını sürdürüyor. Suriye basını, İsrail’in Süveyda kenti çevresine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suriye’nin güneyinde Şam yönetimi ile Dürziler arasında dün ateşkesin sağlandığı Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar yeniden başlarken, İsrail savaş uçakları Bedevi grupları vurdu.



Dürzi yoğunluklu nüfusun yaşadığı Süveyda'da sabah saatlerinde yerel silahlı grupların çok sayıda Bedevi Arap aileyi silah zoruyla yerlerinden çıkarması, bazılarını öldürüp ve yaralamasıyla artan tansiyon, akşama doğru silahlı çatışmaya dönüştü. Silahlı Bedevi Arap gruplar, Dürzi gruplarla çatışmaya girerek Süveyda’nın batısında yer alan Mezrea, Tayra, Sama Hanidat, Sama, Eldor, Taara, Devriyye ve Karasa köylerini geri aldı.



Bu arada İsrail’e ait bir çok İHA, Suriye semalarında keşif gözetleme yaparken, savaş uçakları Bedevi Arapların kontrolüne geçen Mezraa köyüne TSİ 20:40'ta hava saldırısı düzenledi.



Süveyda ilindeki Bedevi Arapların üçte birinin, çatışmaların başladığı 13 Haziran'dan bu yana bölgeden ayrıldığı tahmin ediliyor.



Öte yandan Suriye'nin güneyindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 594'e yükseldiği öğrenildi.