İsrail, tahliyeyi beklemeden Han Yunus'u vurdu: 37 Filistinli öldü, 120'si yaralandı

İsrail ordusu, Gazze’nin Han Yunus’un doğu kesimleri için bugün yeni bir tahliye emri yayınladı. Yapılan açıklamada, “sivil halkı çatışma bölgelerinden uzak tutmak için insani bölgenin sınırlarında düzenleme yapıldığı” kaydedildi.

İSRAİL BM KONVOYUNU VURDU



Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail güçlerinin Gazze Şehri’ne giden konvoyuna dün saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.



Lazzarini, konvoyun İsrailli yetkililerin koordine etmesine ve İsrail tarafından onay alınmasına rağmen saldırının gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bir aracımıza İsrail kontrol noktasında beklediği sırada en az beş kurşun isabet etti. Araç hasar gördü ve konvoydan ayrılmak zorunda kaldı, ancak Gazze Şehri’ne ulaşmayı başardık” dedi.

