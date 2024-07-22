İsrail, tahliyeyi beklemeden Han Yunus'u vurdu: 37 Filistinli öldü, 120'si yaralandı

İsrail, 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarına ara vermeden devam ediyor.
Gazze Şeridi için sık sık tahliye emri yayınlayan İsrail, saldırılardan kaçan sivillerin kaldığı çadırları da hedef alıyor.
İsrail ordusu, Gazze’nin Han Yunus’un doğu kesimleri için bugün yeni bir tahliye emri yayınladı. Yapılan açıklamada, “sivil halkı çatışma bölgelerinden uzak tutmak için insani bölgenin sınırlarında düzenleme yapıldığı” kaydedildi.
Ancak tahliye emrinden kısa bir süre sonra Han Yunus’u hedef aldı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu 37 sivilin hayatını kaybettiğini ve 120 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bakanlık, yaralılaırn Nasır Hastanesi'nde tedavi altına alındığını bildirdi.
İSRAİL BM KONVOYUNU VURDU
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail güçlerinin Gazze Şehri’ne giden konvoyuna dün saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Lazzarini, konvoyun İsrailli yetkililerin koordine etmesine ve İsrail tarafından onay alınmasına rağmen saldırının gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bir aracımıza İsrail kontrol noktasında beklediği sırada en az beş kurşun isabet etti. Araç hasar gördü ve konvoydan ayrılmak zorunda kaldı, ancak Gazze Şehri’ne ulaşmayı başardık” dedi.
550 YARDIM TIR'I SINIRDA BEKLİYOR
Öte yandan, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), 236 yardım TIR'ının dün Gazze’ye girdiğini 550 yardım TIR'ının ise yardım malzemelerinin toplanmasını beklediğini açıkladı.
COGAT, yardım tırlarının yanı sıra yedi yakıt tankeri ve altı LPG taşıyan TIR'ların Mısır üzerinden Kerem Şalom sınır kapısından geçerek Gazze tarafına geçtiğini aktardı.
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