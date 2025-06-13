İsrail Tahran'ı vurdu
İsrail gece yarısı Tahran'ı vurdu. ABD "Saldırıya dahil değiliz" açıklaması yaptı, İran sivil yerleşim yerlerinin vurulduğunu duyurdu. OHAL ilan eden İsrail ise "Uranyum zenginleştirme merkezini vurduk. Nükleer bomba üreten bilim insanlarını da hedef aldık." açıklaması yaptı.
İran'ın başkenti Tahran semalarında savaş uçaklarının geçişinin ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail'in saldırı tehditleri sonrası Tahran'ın merkezinde en az 4 şiddetli patlama meydana geldi.
Saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı.
İran devlet televizyonu İran'ın kuzeyi güneyinde bir çok noktadan şiddetli patlama sesleri duyulduğunu teyit etti.
"ÇOK YOĞUN PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR"
NTV Tahran Temsilcisi Ali Çabuk, NTV canlı yayınında patlama söslerini şöyle anlattı:
"Paylaşılan bazı görüntüler var. Bu görüntülerde Tahran'ın şehir merkezinin, özellikle de kuzey bölgesinde bazı noktaların hedef alındığı görülüyor.
Ben de Tahran şehir merkezindeyim. Burada da çok yoğun bir şekilde patlama sesleri duyuluyor. Savaş uçaklarının sesi geliyor. Havada da şu anda çok yoğun bir barut kokusu alınıyor."
"İRAN SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI"
Patlama seslerinin ardından İran'ın savaş uçaklarının da havalandığını ifade eden Çabuk "Savaş uçaklarının çok yoğun seslerini duyuyoruz.
İran çok sert bir şekilde yanıt vereceğini duyurmuştu. İran kamuoyunda beklentiler de var. İran karşı saldırı yapacak mı? Şimdi gözler burada olacak." ifadelerini kullandı.
İRAN: SİVİL YERLEŞİM YERLERİ VURULDU
İran devlet televizyonu da İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı.
Ayrıca saldırı nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu duyuruldu.
İran devlet televizyonu, saldırıda Devrim Muhafızları Merkez Komutanlığı'nın da vurulduğunu duyurdu.
ABD: SALDIRIYA DAHİL DEĞİLİZ, İRAN BİZİ HEDEF ALMAMALI
Reuters ajansı saldırıyı İsrail'in düzenlediğini duyurdu. Ajans ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde "ABD saldırılara doğrudan ya da destekleyici olarak dahil değil" ifadeleri yer aldı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "İsrail İran'a karşı tek taraflı bir eylemde bulundu. İran'a Yönelik saldırılara dahil değiliz. Açıkça söylüyorum İran bizi hedef almamalı.
Bizim önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumak." açıklaması yaptı.
İSRAİL SAVUNMA BAKANI: OHAL İLAN EDİLDİ
İran'a saldırı düzenlediklerini teyit eden İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İsrail Genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadesini kullandı.
HAVA SAHASI KAPATILDI
Ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Ulaştırma Bakanlığının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndaki uçuşlardaki değişiklik durumu hakkında bilgi verileceğini duyurduğunu aktardı.
İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi.
Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.
İKİNCİ DALGA SALDIRI BAŞLADI
İsrail Ordu radyosu "ikinci dalga saldırının da başladığını ve İran'ın batısına odaklanıldığını" açıkladı.
Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu binlerce yedek askerin göreve çağırıldığını duyurdu.
İSRAİL ORDUSU: İLK AŞAMA TAMAMLANDI
İsrail ordusu ayrıca "Onlarca askeri ve nükleer noktayı hedef alan operasyonun ilk aşaması tamamlandı" açıklaması yaptı.
Ordudan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı." ifadesi kullanıldı.
"İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı" başlattıklarını duyuran İsrail ordusu, İsrail'in vatandaşlarını savunması gerekçesiyle "gerekli olan her yere" saldıracağı tehdidinde bulunuldu.
NETANYAHU: NÜKLEER BOMBA ÜRETEN BİLİM İNSANLARINI DA HEDEF ALDIK
Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da İran'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
"İsrail tarihinde belirleyici bir noktadayız" diyen Netanyahu şöyle devam etti: Savaş pilotlarımız İran'da pek çok noktayı vuruyor.
Bu operasyon kaç gün sürerse sürsün devam edeceğiz. Savaşımız İran halkı ile değil diktatör rejimiyle."
Netanyahu ayrıca "İran Natanz'daki uranyum zenginleştirme merkezini vurduk. Ayrıca nükleer bomba üreten bilim insanlarını da hedef aldık." açıklaması yaptı.
"YÜKSEK İHTİMALLE GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ"
İsrail güvenlik kaynakları da Tahran saldırısında, yüksek ihtimalle İran Genelkurmay Başkanı ile nükleer çalışmalara katılan üst düzey bilim insanlarının öldürüldüğünü duyurdu.
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