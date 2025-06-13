İsrail Tahran'ı vurdu

İran'ın başkenti Tahran semalarında savaş uçaklarının geçişinin ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in saldırı tehditleri sonrası Tahran'ın merkezinde en az 4 şiddetli patlama meydana geldi.

Saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı.

İran devlet televizyonu İran'ın kuzeyi güneyinde bir çok noktadan şiddetli patlama sesleri duyulduğunu teyit etti.

"ÇOK YOĞUN PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR"

NTV Tahran Temsilcisi Ali Çabuk, NTV canlı yayınında patlama söslerini şöyle anlattı:

"Paylaşılan bazı görüntüler var. Bu görüntülerde Tahran'ın şehir merkezinin, özellikle de kuzey bölgesinde bazı noktaların hedef alındığı görülüyor.

Ben de Tahran şehir merkezindeyim. Burada da çok yoğun bir şekilde patlama sesleri duyuluyor. Savaş uçaklarının sesi geliyor. Havada da şu anda çok yoğun bir barut kokusu alınıyor."

"İRAN SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI"

Patlama seslerinin ardından İran'ın savaş uçaklarının da havalandığını ifade eden Çabuk "Savaş uçaklarının çok yoğun seslerini duyuyoruz.

İran çok sert bir şekilde yanıt vereceğini duyurmuştu. İran kamuoyunda beklentiler de var. İran karşı saldırı yapacak mı? Şimdi gözler burada olacak." ifadelerini kullandı.

İRAN: SİVİL YERLEŞİM YERLERİ VURULDU

İran devlet televizyonu da İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı.

Ayrıca saldırı nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu duyuruldu.

İran devlet televizyonu, saldırıda Devrim Muhafızları Merkez Komutanlığı'nın da vurulduğunu duyurdu.