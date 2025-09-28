İsrail takımı İtalya'daki bisiklet yarışından çıkarıldı!

İsrail takımları, uluslararası spor müsabakalarında engellemelerle karşılaşmaya devam ediyor.

Yarış organizatörleri, İsrail-Premier Tech bisiklet takımının kamu güvenliği endişeleri nedeniyle İtalya'da düzenlenecek Giro dell'Emilia yarışından çıkarıldığını açıkladı.



Geçtiğimiz hafta, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Vuelta a Espana bisiklet yarışında, İsrail-Premier Tech takımının katılımını engellemek için protestolar düzenlenmiş, yarışın son etabı iptal edilmişti.



İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinden bu yana, ülkenin küresel spor etkinlikleri, festivaller ve müzik yarışmalarından dışlanması yönündeki çağrılar artıyor.



İtalya'nın Bologna kentinde 4 Ekim'de sona erecek olan bir günlük Giro dell'Emilia'nın organizatörü Adriano Amici, Reuters'a yaptığı açıklamada, “Son olayların ardından ve final pistinin özellikleri göz önüne alındığında, tüm sporcuların, teknik ekibin ve seyircilerin güvenliği için bu yıl takımın katılımından vazgeçmek zorunda kaldığım için üzgünüm” dedi.



Amici, kamu güvenliği nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldıklarını belirterek, “Hem Israel Tech bisikletçileri hem de diğerleri için çok fazla tehlike var. Yarışın son turu beş kez koşulacağı için yarışın kesintiye uğrama olasılığı çok yüksek” diye ekledi.