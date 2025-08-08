İsrail tankları Gazze sınırında

Gazze'de soykırım savaşını yürüten İsrail, bugün güvenlik kabinesinde Gazze Şehri'nin tam işgali için planı onayladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı sağcı müttefikler, Gazze'nin tamamen ele geçirilmesini isterken ordu, bunun hayatta kalan rehinelerin hayatını tehlikeye atacağını söyledi. Karar, iç tartışmalara rağmen alındı.

Netanyahu'nun ofisi yaptığı açıklamada,ordunun Gazze Şehri'nin kontrolünü ele geçirmek için hazırlık yapacağını belirtmişti. Reuters'ın paylaştığı görüntüler, bu hazırlığı gösteriyor.

İsrail ordusunun kıyı şeridinin yaklaşık yüzde 75'ini ele geçirdiğini söyleyen İsrail'in, tüm şeridi işgal edip etmeyeceği sorulduğunda Netanyahu, Fox News'e “Niyetimiz bu” dedi.

