İsrail, Trump'ın çağrısından bu yana Gazze'de 126 Filistinliyi katletti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının kabul edilmesinin ardından Mısır'da müzakereler devam ederken, İsrail ordusunun katliamları da devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes çağrılarını ve teklife verilen olumlu yanıtı görmezden gelerek, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik acımasız saldırılarını sürdürüyor." denildi.

İsrail ordusunun 4 Ekim ila 8 Ekim tarihleri arasında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine 271'den fazla saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda 126 Filistinlinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik planını açıklamıştı. Hamas ise 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesini talep etmiş, ardından Mısır'da ateşkes görüşmeleri başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybetti.