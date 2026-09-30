İsrail uçağında alarm. Pilotlar kavga etmiş

ALARMI KAVGA EDEN PİLOTLAR VERMİŞ

İsrail basını, olayın bir uçak kaçırma vakası olmadığını, pilotların kokpitteki kavgası nedeniyle alarm verildiğini yazdı. Pilot ya da pilotların bilinçli bir şekilde mi yoksa kazayla mı bu alarmı verdiği şu an için bilinmiyor.



Haaretz gazetesinin haberinde, pilotların kavgasına yolcuların kokpite girerek müdahale ettiği öne sürüldü.

Flightradar24 sitesini kaynak gösteren Reuters'ın haberine göre önce genel acil durum, ardından da yasa dışı müdahale sinyali veren FZ1073 sefer sayılı Boeing 737 tipi Flydubai uçağı; Ürdün hava sahası üzerindeyken Suudi Arabistan'a yönlendirildi.

Reuters'a ismini açıklamadan bilgi veren bir İsrailli yetkili, acil durum sinyalinin, fiziksel olarak kavga eden pilotlar tarafından verildiğini söyledi.



SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİRKEN İRTİFA KAYBETTİ AMA SORUNSUZ İNDİ



Uçağın daha sonra, yönlendirildiği Suudi Arabistan'da Tabuk Havalimanı'na indiği açıklandı. Uçağın Suudi Arabistan'a yönelirken irtifa kaybettiği ancak inişin sorunsuz gerçekleştiği ifade edildi

Flydubai şirketi, Dubai'den Suudi Arabistan'a gönderilecek yeni uçakla yolcuların İsrail'e götürüleceğini açıkladı.

BAŞLANGICINDAN İTİBAREN OLAY NASIL GELİŞTİ?

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dubai'den kalkış yapan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu yayınladı.

İSRAİL'DEN JETLER HAVALANDI

Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığını bildiren haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi.

Yetkililer, uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve uçakla iletişim kurulamadığını kaydetti.

İSRAİL BAŞBAKANLIK SÖZCÜSÜ: KAÇIRMA VAKASI DEĞİL

İsrail Başbakanlık Sözcüsü ise yaptığı son dakika açıklamasıyla, olayın bir uçak kaçırma vakası olmadığını söyledi. Ardından uçağın Suudi Arabistan'a indiği bildirildi.