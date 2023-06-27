İsrail, UCM'ye şikayet edildi

Filistinli 8 milletvekili tarafından imzalanan şikayet dilekçesi, Fransız avukat Duvier'in yanı sıra Ürdün Barosu'ndan Halid eş-Şuli, Gazze Barosu'ndan Muhammed en-Neccar ve Fas Barosu'ndan Abdulmecid Merari tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.



Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma raporuna göre, ablukanın bir sonucu olarak doğrudan ekonomik kayıplar 2007'den 2018'e kadar 16,7 milyar dolara ulaşırken, talep edilen toplam tazminat 25 milyar doları buluyor.



İsrail'in yaklaşık 15 yıldır havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 365 kilometrekare alanda 2 milyondan fazla kişi yaşıyor.

MESCİD-İ AKSA'YA İSRAİL SALDIRISI