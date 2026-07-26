Gazze için kritik karar. İsrail, Uluslararası İstikrar Gücü’nün girişini onayladı

İsrail güvenlik kabinesi, bölgede sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin gündem maddelerini ele almak üzere toplandı.



Toplantıda yapılan oylama sonucu Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes kapsamında bölgede görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze Şeridi'ne girişine onay verildi.



İsrail ordusundan bir yetkili, Uluslararası İstikrar Gücü personeline İsrail yasaları kapsamında yasal dokunulmazlık tanınacağını ve birliklerin bazı bölgelerde İsrail ordusuyla koordinasyon içinde görev yapacağını söyledi. Yetkili, "Gelinen aşamada istikrar gücünün Uganda ve Fas gibi ülkelerden yaklaşık 200 personelden oluşması bekleniyor." dedi.



Yetkili ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttuğu bölgelerde oluşturduğu sözde Sarı Hattı korumayı sürdüreceğini belirterek, "Hamas silahsızlandırılmadığı sürece İsrail güçleri bu hattan daha geriye çekilmeyecek" dedi.

AŞIRI SAĞCI BAKAN BEN-GVİR KARŞI OY KULLANDI



İsrail basınında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir güvenlik kabinesindeki oylamada karara karşı oy kullandı.



Haberlerde ayrıca, güvenlik kabinesinin onayıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti yakınlarında Uluslararası İstikrar Gücü için bir karargah kurulmasının önünün açıldığı belirtildi.



Söz konusu istikrar gücü, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planının kilit unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.



Plan kapsamında güvenlik bölgelerinden geçişine izin verilen Gazzelilerin Refah yakınlarında oluşturulacak insani bölgeye yerleştirilmesi öngörülüyor.



NETANYAHU ABD'YE GİDECEK



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararına rağmen tutuklanma endişesi olmadığına işaret ederek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’ye gitmeyi planladığını açıkladı.



UCM'nin tutuklama emrine rağmen eylül ayında New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılmayı planladığını söyleyen Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Bunu kesinlikle yapmayı planlıyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl toplantılara katıldım."

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.



ASKERLER FİLİSTİN KÖYÜNÜ BASTI



İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tal köyünde Filistinlilere yönelik operasyon düzenledi. Askerler, köyde toplanan Filistinlilere ve bölgede görev yapan gazetecilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Operasyon, bölgede bir gün önce yaşanan kanlı çatışmanın ardından geldi. Filistinli yetkililere göre silahlı İsrailli yerleşimciler, Nablus'un güneybatısındaki Tal köyüne girerek Filistinlilere saldırdı. Köy sakinleri evlerini ve mahallelerini savunmak için karşılık verdi. Çıkan çatışmada öldürülen Filistinliler oldu. İki İsrail askeri öldü.



İsrail ordusu, yerleşimcilerin saldırısına ilişkin ilk açıklamasında, olaya karışan İsraillileri "doğa yürüyüşü yapan siviller" olarak tanımladı. Ancak daha sonra bu kişilerin bir bölümünün silahlı olduğunu kabul etti.

Şiddet olaylarının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Filistinlilerin köyüne baskın talimatı verdi. Onlarca Filistinli evleri basılarak İsrail askerlerince gözaltına alındı.



Filistinlilere yönelik artan İsrail şiddeti, Tel Aviv'de protesto edildi. Yüzlerce İsrailli gösterici, "Savaşı durdurun", "İşgale son verin" ve "Filistinlilerin yaşamını koruyun" sloganları attı. Eylemciler, hükümete askeri operasyonları durdurma ve Filistinli sivillerin korunması için adım atma çağrısında bulundu. İsrail polisi çok sayıda protestocuyu kamu düzenin bozdukları iddiasıyla gözaltına aldı.



TRUMP'IN GAZZE PLANI



Beyaz Saray'dan 16 Ocak'ta onaylandığı duyurulan Gazze'deki geçiş dönemi yönetim yapıları arasında "Barış Konseyi", "Gazze Yürütme Konseyi", "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (Teknokrat Hükümet)" ve "Uluslararası İstikrar Gücü" yer alıyor.

Gazze'ye ilişkin "Barış Konseyi"nin ilk toplantısı, 19 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapılmıştı.

Bu adım, Trump'ın Gazze'deki saldırıları sonlandırmayı amaçlayan 20 maddelik planının ikinci aşaması kapsamında atılmış ve plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla da desteklenmişti.

Söz konusu plan, İsrail'in Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı, 70 binden fazla kişinin ölümüne, 170 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan ve sivil altyapının yüzde 90'ını tahrip eden yıkıcı saldırıların ardından uygulamaya konulmuştu.

BM, Gazze'nin yeniden imar maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.