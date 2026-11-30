Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, İsrail 'in Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye konuşlandırılmasının önünü açan "Güçlerin Statüsü Anlaşması"nı imzaladığını duyurdu.

İSRAİL HAMAS'I SUÇLADI

İsrail güvenlik kabinesinin Trump'ın Gazze planına ilişkin yaptığı toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ISF'in görevinin Hamas'ı silahsızlandırmak olduğu ileri sürüldü.



İsrail güvenlik kabinesinin ISF'in ilk pilot grubunun Gazze'ye girmesine izin verme kararını onayladığı belirtilen açıklamada, Barış Kurulu'nun Trump planının ilerlemesini İsrail'in engellediği yönündeki açıklamalarına karşın, ilerlemenin önündeki engelin Hamas olduğu iddia edildi.



Açıklamada, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan İsrail'in 3 yıldır süren saldırılarıyla yerle bir olan Gazze Şeridi'nde yeniden inşa çalışmalarına başlanmayacağı öne sürülürken İsrail'in bölgede kışa hazırlık dahil olmak üzere ihtiyaçları karşılamaya çalıştığı savunuldu.



İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Trump planının ilerletilmesine ilişkin kararın yoğun ABD baskısının ardından alındığına dikkati çekildi.



Haberde kararın aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hariç tüm bakanların onayıyla alındığı aktarıldı.



İSRAİL, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYİ REDDETMİŞTİ



İsrail, ABD Başkanı Trump'ın planı kapsamında 10 Ekim 2025'te devreye giren ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddederek saldırılarını ve insani yardım girişine yönelik kısıtlamalarını sürdürmüştü.



Anlaşmaya rağmen işgalini genişleten İsrail, Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutuyor.



Temmuzda Barış Kurulu, Gazze'de yönetimin Filistinli teknokratik hükümete devredilmesi ve silahsızlandırılma konusunda Hamas ile mutabakata varmıştı.



Buna karşın geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, planın uygulanmasına yönelik adımların atılmasını reddetmişti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner'in ve Barış Kurulunun Netanyahu'yu 20 maddelik Gazze ateşkes planını uygulaması konusunda uyardığı bildirilmişti.