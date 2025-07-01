İsrail, un çuvalı taşıyan sivili drone'la vurdu!

ÖĞRENCİ VE GAZETECİLERİN OTURDUĞU KAFE VURULDU



İsrail ordusu ayrıca dün, Gazze'de liman yakınlarındaki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında en az 41 kişiyi öldürdü. Şifa Hastanesi'nin müdürü Dr. Muhammad Ebu Silmiya, saldırıda 75 kişinin de yaralandığını söyledi.



Al-Baqa kafe, Akdeniz kıyısında internet ve çalışma yeri sunduğu için öğrenciler, gazeteciler ve uzaktan çalışanlar için iyi bilinen yerlerden biri.

"DOĞUM GÜNÜNE GELMİŞ ÇOCUKLAR VARDI"

Öldürülenler arasında gazeteci İsmail Ebu Hatab ve çocuklar da bulunuyordu.



El Cezire'ye konuşan görgü tanığı Yahya Şerif, saldırıyı İsrail savaş jetlerinin düzenlediğini belirterek şunları söyledi: "İnsanlar etrafa dağıldı. Burası hiçbir siyasi veya askeri bağı olmayan bir yerdi. İçerisi insan doluydu, doğum günü için gelmiş çocuklar bile vardı."



Saldırının, herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleştiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, CNN International'a yaptığı açıklamada, olayın “inceleme altında” olduğunu öne sürdü.