İsrail, üniversite sınavına girecek 450 Filistinli öğrenci öldürdü

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda şu ana kadar, üniversiteye geçiş sınavına girmesi beklenen 450 lise öğrencisi hayatını kaybetti.

İsrail, üniversite sınavına girecek 450 Filistinli öğrenci öldürdü

Filistin Eğitim Bakanlığı sözcüsü Sadık el-Hudur, bugün başlayan üniversite geçiş sınavının sadece Batı Şeria'da yapılabildiğini, Şeridi'nde ise saldırılar sebebiyle sınavın yapılamadığını hatırlattı.

"Gazze Şeridi'nde 430, Batı Şeria'da 20 öğrenci olmak üzere sınava girmesi gereken 450 öğrencinin ordusu tarafından öldürüldüğünü" ifade eden Hudur, Batı Şeria'da 50 bin öğrencinin sınavlarına girdiğini ancak İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaklaşık 39 bin öğrencinin bundan mahrum kaldığını belirtti.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığının açıklamasına göre, üniversiteye geçiş sınavı "Tevcihi" bugün yerel saatle saat 09.00'da başladı ve 18 gün devam edecek.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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