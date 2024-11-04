İsrail, UNRWA kararını BM'ye resmen bildirdi

İsrail parlamentosu, geçen ay UNRWA'nın İsrail'de faaliyet göstermesini yasaklayan ve İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de milyonlarca Filistinliye yardım ve eğitim hizmetleri sağlayan kuruluşla iş birliği yapmasını engelleyen bir yasayı kabul etti.

İsrail son olarak UNRWA ile ilişkilerini düzenleyen anlaşmayı iptal ettiğini BM'ye resmen bildirdiğini açıkladı.



İsrail, 1948'deki savaşın ardından kurulan UNRWA'yı uzun zamandır eleştiriyor, İsrail karşıtlığı ile suçluyor ve Filistinlileri daimi mülteci statüsünde tutarak çatışmayı sürdürdüğünü ifade ediyordu.

İSRAİL'İN ASILSIZ İDDİALARI



Geçen yıl Ekim ayında Hamas'ın İsrail'e saldırmasıyla Gazze'de savaş başlamasından bu yana, Hamas'ın UNRWA'ya sızdığını belirten İsrail, hatta bazı UNRWA çalışanlarının İsrail'e 7 Ekim'de düzenlenen saldırılarda da yer aldığı suçlamasında bulundu.



İsrail'in BM temsilcisi Danny Danon yaptığı açıklamada BM'ye sunulan ve Hamas'ın UNRWA'ya nasıl sızdığını gösteren çok sayıda kanıta rağmen BM'nin bu gerçeği ele almak için hiçbir şey yapmadığını söyledi.

