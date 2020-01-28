İsrail Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderiyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan durum değerlendirmesinin ardından Ürdün Vadisi'ndeki birliklere piyade asker takviyesi yapılması kararlaştırıldı" ifadesine yer verildi.



Açıklamada, bölgeye gönderilecek ek asker sayısı ve zamanına ilişkin ise detay verilmedi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül 2019'da yapılan erken seçimler öncesi Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni ülkesine "ilhak" edeceği vaadinde bulunmuştu.



Netanyahu, 2 Mart'ta tekrarlanacak erken seçim için hazırladığı kampanyasında da söz konusu "ilhak" vaadini yinelemişti.



İsrail ordusunun Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderme kararının ABD Başkanı Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklamasına saatler kala alınması dikkati çekti.



ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı planını bugün açıklayacağını belirtmişti.



FİLİSTİN'DEN ARAP BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI



Filistin Dışişleri Bakanlığı ise, Arap Birliği'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağını duyurduğu ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı planını görüşmek üzere olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.



Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatıyla bakanlığın, Arap Birliği'nden dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapılması talebinde bulunduğunu belirtti.



ABBAS TRUMP'LA GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ



Filistin yönetimi, Arap ve Müslüman ülkelere planın açıklanacaği töreni boykot etmeleri çağrısında da bulundu. Planı açıklamadan önce ABD Başkanı Donald Trump, Filistin lideri Mahmud Abbas ile telefonda görüşmeyi istedi. Ancak Abbas bu talebi reddetti.



Filistin yönetimi Batı Şeria'da plana karşı protesto çağrısı yaptı. Gazze'de de halktan protestolara başlamaları istendi. Bu protestolarla bölgede tansiyonun yükselebileceğine dikkat çekiliyor.



ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu planla dikkatleri iç politikadan uzaklaştırmaya çalıştığı yorumları da yapılıyor.

Trump'ın senatodaki azil oturumları, Netanyahu'nunsa hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle zor durumda kaldığına dikkat çekiliyor.