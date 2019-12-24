"İsrail Ürdün vadisini ilhakı askıya aldı" iddiası

Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu hafta sonu Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planının yol haritasının masaya yatırılacağı bakanlar toplantısını son anda iptal etti.



Netanyahu, söz konusu toplantıyı UCM'nin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçları nedeniyle İsrail hakkında soruşturma başlatmayı istemesi nedeniyle rafa kaldırdı.



Haberde, ismi verilmeyen İsrailli bir yetkilinin "UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın kararı nedeniyle Ürdün Vadisi'ni ilhak planı uzun süre askıda olacak." dediği aktarıldı.



Başbakan Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan seçim öncesi, Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaadinde bulunmuştu.



UCM SORUŞTURMA BAŞLATMAK İSTİYOR



UCM Başsavcısı Bensouda 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmuştu. Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etmişti.



İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, hakimlerden soruşturmanın coğrafi kapsamını belirlemelerini istemişti.

