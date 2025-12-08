İsrail ve ABD donanmalarından ortak tatbikat

İsrail ve ABD donanmaları ortak tatbikat düzenliyor.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetlerinin 5'inci filosu ile İsrail donanması unsurlarının "stratejik ve operasyonel işbirliğini güçlendirmek" amacıyla ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.

İsrail ordusu, söz konusu tatbikata çok sayıda asker gönderdiğini ifade ederken, tatbikatın hangi bölgede gerçekleştirildiğine dair bilgi paylaşmadı.



İki ülke arasında 2022 ve 2023 yıllarında da tatbikat gerçekleştirilmişti.