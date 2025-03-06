İsrail ve ABD'den ortak tatbikat: Savaş jetleri birlikte havalandı
İsrail ve ABD hava kuvvetleri, ortak tatbikat düzenledi. Askeri tatbikatta, ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 stratejik bombardıman uçağı İsrail'e ait F-35'lerle birlikte havalandı. İsrail basını, bu tatbikatın İran’a bir mesaj niteliğinde olduğunu ileri sürdü.
İsrail ve ABD hava kuvvetleri, “bir dizi senaryo için entegre yetenekler oluşturmayı hedefleyen ortak askeri tatbikat” düzenledi.
Tatbikatın iki ülke arasında devam eden işbirliğini güçlendirmeyi ve sürdürmeyi amaçladığı belirtildi.
Tatbikat kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 ve F-15 savaş uçaklarının, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir B-52 stratejik bombardıman uçağıyla birlikte uçtu.
İSRAİL BASINI: İRAN'A MESAJ NİTELİĞİNDE
İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, uçuş sırasında ABD ve İsrail unsurlarının, “çeşitli bölgesel tehditlere karşı koyma kabiliyetlerini arttırmak için iki ordu arasında operasyonel koordinasyon pratiği yaptığı” vurgulandı.
İsrail basını, Ortadoğu'daki gelişmeler ve tehditler kapsamında bu tatbikatın İran’a bir mesaj niteliğinde olduğunu ileri sürdü.
Ortak tatbikata, onlarca savaş uçağı, yakıt ikmal uçağı ve stratejik bombardıman uçağının katıldığı aktarıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İsrail
- Abd
- Uçak
- Tatbikat