İsrail ve Hamas arasında üçüncü rehine takası: Hamas, bugün 5 Taylandlı ve 3 İsrailli esiri serbest bırakacak

İsrail ile Hamas arasında çatışmaların başlamasından 471 gün sonra 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde 3’üncü esir takasının bugün yapılması bekleniyor.



İsrail Başbakanlığı, Hamas’ın bugün 5 Taylandlı ve 3 İsrailli esiri serbest bırakacağını bildirildi.



İsrailli yetkililer, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin 29 yaşındaki Arbel Yehoud, 19 yaşındaki Agam Berger ve 80 yaşındaki Gadi Moshe Mozes olduğunu açıklayarak, esirlerin ailelerinin bilgilendirildiğini belirtti.



Hamas, 19 Ocak'tan bu yana 7 İsrailli esiri, İsrail ise 290 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.



İSRAİL ORDUSUNDAN ATEŞKES İHLALİ İTİRAFI



Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.



Ordunun X platformundan yaptığı açıklamada ordu güçlerinin son saatlerde Gazze'nin bazı bölgelerinde "ordu güçlerinin üzerlerine doğru ilerleyen ve kendilerine tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak" iddiasıyla aralıklı olarak ateş açtığı ifade edildi.



Açıklamada, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) da Gazze'nin orta kesiminden kuzeye doğru giden bir araca, "ateşkes anlaşmasına göre geçişe izin verilmeyen bir bölgeden denetimsiz geçtiği iddiasıyla" ateş açtığı belirtildi.



İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına tam olarak uyduğunu iddia ediyor.



Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.



500 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ GERİ DÖNDÜ



Gazze'de son 72 saat içinde evlerine dönen Filistinlilerin sayısı 500 bini geçti.



Gazze Şeridi'nde evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, ateşkes anlaşmasıyla birlikte 15 ayın ardından geri dönüyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, son 72 saat içinde Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinlilerin sayısının 500 bini aştığı ifade edildi.