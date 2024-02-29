İsrail ve Hamas ateşkes yapacak mı? Biden'dan yeni açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, hafta başında İsrail ile Hamas arasında gelecek pazartesi günü ateşkes sağlanabileceğini umduğunu söylemişti. Biden son açıklamasında ateşkesin pazartesi gününe kadar gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığını ifade etti.

İsrail ve Hamas ateşkes yapacak mı? Biden'dan yeni açıklama

Başkanı Biden, Texas'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde bir basın mensubunun 'ye ilişkin sorusunu yanıtladı.

Biden, kendisine "Gazze'de bu pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanması konusunda ümitliyim" şeklindeki sözlerini hatırlatan gazeteciye, "Umutlar bitmez. Bölge liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Muhtemelen ateşkes bu pazartesi değil ancak halen ümitliyim." diye cevap verdi.

ABD Başkanı Biden, hafta başında New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Biden, Gazze'de ne zaman bir ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar Gazze'de bir ateşkes sağlanacaktır." şeklinde yanıt vermişti.

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