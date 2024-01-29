İsrail ve Hamas ateşkesi 4 ay sürebilir iddiası

İsrail ve Hamas arasında gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes görüşmelerinin "yapıcı" geçtiği bildirildi. İsrail devlet televizyonu esirlerin büyük bir kısmının "çatışmalara iki ay ara verilmesi karşılığında salıverilmesi" konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti. The Wall Street Journal'ın Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göreyse insani ara 4 aya kadar uzayabilir.

İsrail ve Hamas ateşkesi 4 ay sürebilir iddiası

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ateşkes ve esir takası görüşmelerinin "yapıcı" geçtiği ifade edildi.

İSrailli yetkililer açıkalamada, "Taraflar arasındaki önemli farklar bu hafta yapılacak ek toplantılarda görüşülecek." bilgisine yer verdi.

devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise "esirlerin büyük bir kısmının çatışmalara 2 ay ara verilmesi karşılığında salıverilmesi" konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Hamas'ın kalıcı ateşkes ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi şartını ileri sürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

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YABANCI BASINDAN 4 AYLIK ATEŞKES İDDİASI

Aynı zamanda The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, 4 ay sürecek ateşkes yapılmasını ve tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklifin arabulucu ülkelerce İsrail ve Hamas'a iletildiği vurgulandı.

İsrail kuvvetleri ve Hamas arasında süregelen çatışmalara ilk aşamada 6 hafta ara verilmesinin öngörülüyor.

İsrail’in önemli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakması ve Gazze'ye insani yardımların artırılması talep ediliyor.

Teklifin bir sonraki aşamasında, Hamas'ın İsrailli kadın esir askerlerin ve ardından erkek esir askerlerin serbest bırakılmasının ve Gazze’de ölenlerin cansız bedenlerinin İsrail’e verilmesinin önerildiği belirtildi.

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