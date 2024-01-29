İsrail ve Hamas ateşkesi 4 ay sürebilir iddiası

YABANCI BASINDAN 4 AYLIK ATEŞKES İDDİASI



Aynı zamanda The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, 4 ay sürecek ateşkes yapılmasını ve tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklifin arabulucu ülkelerce İsrail ve Hamas'a iletildiği vurgulandı.



İsrail kuvvetleri ve Hamas arasında süregelen çatışmalara ilk aşamada 6 hafta ara verilmesinin öngörülüyor.



İsrail’in önemli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakması ve Gazze'ye insani yardımların artırılması talep ediliyor.



Teklifin bir sonraki aşamasında, Hamas'ın İsrailli kadın esir askerlerin ve ardından erkek esir askerlerin serbest bırakılmasının ve Gazze’de ölenlerin cansız bedenlerinin İsrail’e verilmesinin önerildiği belirtildi.

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