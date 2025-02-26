İsrail ve Hamas rehine takasında Kahire'de yeniden anlaştı

Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ile rehine ve mahkum takası anlaşmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.



Hamas, Tel Aviv yönetimi ile son turda İsrail tarafından salıverilmesi geciktirilen Filistinli mahkumların bırakılması için Mısır'ın başkenti Kahire'de çözüme ulaştıklarını açıkladı.

Anlaşmaya göre, "İlk aşamada teslim edilmesi kararlaştırılan İsrailli esirlerin naaşlarının teslim edilmesi ile Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması işleminin eş zamanlı yapılacağı" belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının geciktirilmesinden kaynaklanan krizi çözmek için Hamas ile mutabakata varıldığını söyledi.



Yetkili, Hamas ile varılan mutabakatın, ilk aşamada geri kalan 4 İsrailli esirin cenazelerinin törensiz teslim edilmesini, Filistinli esirlerin ise kademeli olarak serbest bırakılmasını öngördüğünü ileri sürdü.



Hamas açıklamasında İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimine ilişkin bir tarih belirtmezken, İsrailli yetkili teslim işleminin 26 Şubat Çarşamba akşamı yapılacağını söyledi.

KRİZ NASIL BAŞLADI



Esir takası anlaşmasının yedinci turunda Hamas, 6 İsrailli esiri serbest bıraktı. İsrail tarafından yedinci turda salıverilme sözü verilen 602 Filistinli esir ise serbest bırakılmadı.

İsrail takas için ayak direrken ilerleyen saatlerde İsrail ordusu bir açıklama yaparak esir takasının ertelendiğini İsrail'in tüm esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar 602 Filistinli esirin serbest bırakılmasını ertelediğini duyurdu.



Hamas gelişme üzerine, İsrail’in ertelemeye gerekçe gösterdiği “teslim töreninin aşağılayıcı olduğu” yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığı belirterek bunun anlaşmadan kaçınmak için öne sürülen zayıf bir bahane olduğunu vurguladı. Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun anlaşmayı kasıtlı olarak engellediğini öne sürdü.



Takasın son turuna ilişkin tarafların Kahire'de anlaştıkları açıklandı.



İSRAİL ŞAM'I VURDU



Öte yandan İsrail savaş uçakları, Suriye'nin güneyini hedef aldı. Başkent Şam'da uçak ve patlama sesleri duyuldu. Suriye Devlet Televizyonu'ndan yapıln açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin güneyinde alçak uçuş yaptığı, Golan tepelerine yakın konumdaki Kuneytire ve Dera'nın hedef alındığı belirtildi.



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da saldırıyı doğruladı. "Suriye'nin güneyinin Lübnan'ın güneyine dönüşmesine izin vermeyeceğiz" dedi.