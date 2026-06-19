İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. Trump, İsrail'den "Hizbullah'la ateşkes yapmasını" istediğini belirtti
19.06.2026 15:55
Son Güncelleme: 19.06.2026 22:35
İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girdi.
İsrail dün geceden beri Lübnan'a yoğun bir şekilde saldırılar düzenliyordu. İran bu nedenle ABD ile İsviçre'de yapacağı görüşmelere heyet göndermemişti. ABD'nin bir kez daha devreye girmesiyle Hizbullah ve İsrail ateşkeste anlaştı.
İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlandı. Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, tarafların bugün yerel saatle 16.00'da yürürlüğe giren bir ateşkes üzerinde anlaştığını duyurdu.
Yetkili, anlaşmanın ABD ve Katarlı müzakereciler tarafından İran'ın desteğiyle şekillendirildiğini belirterek gün içinde yaşanan çatışmalar ın ardından tarafların ateşkese geçtiğini ifade etti.
İsrail ordusu ateşkes öncesinde Lübnan'ı dün geceden bu yana yoğun bombardımana tuttu. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda 47 kişinin öldüğünü duyurdu. İran, Lübnan'daki İsrail saldırılarını gerekçe göstererek ABD ile müzakereler için İsviçre'ye heyet göndermeme kararı almıştı.
“İSRAİL'DEN ATEŞKESİ KABUL ETMESİNİ İSTEDİM”
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Lübnan ateşkesine giden süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.
"İsrail ile görüştüğünü ve onlardan ateşkesi kabul etmelerini istediğini" söyleyen Trump, ateşkesin sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile doğrudan görüşüp görüşmediği konusuna açıklık getirmedi.
Trump, söz konusu ateşkes hakkında, "Olumlu bir gelişme." ve "Bu, pastanın üzerindeki küçük bir krema gibi." ifadelerini kullandı.
HİZBULLAH ANLAŞMAYI UYGULAMAYA BAŞLADI
Ateşkes ilanının ardından Hizbullah, anlaşmayı kendi tarafında uygulamaya başladığını açıkladı. Reuters'a konuşan iki Hizbullah kaynağı, ateşkes kararının kendilerine ulaşmasının hemen ardından anlaşmaya uyduklarını belirtti.
İSRAİL: ANLAŞMALARA SAYGI DUYUYORUZ
İsrail ordusu ise Lübnan'daki birliklerinin olası tehditlere karşı sahada operasyon düzenleme serbestisini koruduğunu duyurdu.
Ordu sözcüsü, "Yönetimin talimatları doğrultusunda hareket edeceğiz. Anlaşmalara saygı duyuyoruz. Lübnan'daki askerlerimiz tehditlere karşı harekete geçmeye hazır." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çekilmeyi reddettiği ve saldırılar gerçekleştirdiği hat kırmızı bölge olarak görülüyor.
İSRAİLLİ BAKANLARIN İDDİASI TAMAMEN FARKLIYDI
Bugün erken saatlerde İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve Başbakan Binyamin Netanyahu, ateşkesin ilanıyla tamamen ters düşen açıklamalarda bulunmuştu.
Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki varlığını sürdürmekte kararlı olduğunu ve Hizbullah'ın ateşkesi ihlal eden her girişimine "büyük bir güçle" karşılık verileceğini söylemişti.
Netanyahu da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun “gerektiği sürece” Lübnan'dan çekilmeyeceğini vurgulayarak, “Askerlerimize ya da topraklarımıza saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz. Hizbullah'a çok ağır bedel ödeteceğiz.” demişti.
ARAKÇİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in dört İsrail askerinin Lübnan'da öldürülmesinin ardından yaptığı "Tüm Lübnan yanmalı." paylaşımına sert tepki gösterdi.
Arakçi, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Ben Gvir'in sözlerinin "rastgele söylenmiş çılgınca ifadeler değil, İsrail rejiminin ulusal güvenlik bakanına ait resmi bir açıklama" olduğunu belirtti.
İsrail yönetimini "soykırımcı bir ölüm tarikatı" olarak nitelendiren Arakçi, "Tel Aviv merkezli bu yapı tüm insanlık için bir tehdittir. Tek çıkarı kalıcı savaştır" ifadelerini kullandı.