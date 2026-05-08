İsrail ve Lübnan arasında 3. tur görüşmeler için tarih verildi

Lübnan ile İsrail arasında bir anlaşma sağlanacak mı? Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin “güneydeki gerginliği sona erdirecek müzakereler için İsrail'le varılan ateşkese bağlı” olduğunu belirtti.

Görüşmede Avn, AB ülkelerinin Lübnan'a sunduğu desteğin, İsrail'e ateşkese uyması yönünde baskı yapılmasına katkı sağlaması gerektiğini vurguladı. İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği köylerde evleri havaya uçurup yıkmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Avn, sağlık çalışanları, gazeteciler ve sivil savunma ekiplerinin İsrail tarafından hedef alınmasının da kabul edilemez olduğunu kaydetti.

"Lübnan, güneydeki gerginliği sona erdirecek müzakereler için ateşkese bağlı." diyen Avn, İsrail ile müzakerelerden ordunun güneye konuşlandırılması, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi, esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin hedeflendiğini yineledi.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI, NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ

Lübnan basını, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi ülkede "istikrar çabalarına zarar vereceği" düşüncesiyle reddettiğini yazdı.

Ed-Diyar gazetesinin resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Beyrut ile Tel Aviv arasında ABD'de yapılan müzakere sürecine ilişkin bilgilere yer verildi. Haberde, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşme yapmak konusunda mesafeli tutumunu koruduğu ifade edildi. Lübnan tarafının "Netanyahu ile yapılacak bir görüşmenin halihazırdaki istikrar çabalarına zarar vereceği" uyarısını ABD'li yetkililere ilettiği belirtilen haberde, Washington'ın da bu yaklaşımı olumlu karşıladığı aktarıldı.

Haberde, Beyrut'un Tel Aviv ile barış anlaşması imzalamayı hedeflemediği, temel amacının "sınır güvenliği ve toprak bütünlüğünü sağlamak" olduğu kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ TUR GÖRÜŞMELER OLASI

İsrail ve Lübnan’ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin üçüncü turunun 14 veya 15 Mayıs’ta yapılabileceğini söyledi.