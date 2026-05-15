İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün daha uzatıldı

Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da 10 günlüğüne yürürlüğe giren ve daha sonra 3 hafta uzatılan geçici ateşkes bir kez daha uzatıldı.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ateşkesin 45 gün süreyle uzatıldığını duyuruldu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI



İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.