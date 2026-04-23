İsrail ve Lübnan için barış mümkün mü? Görüşmeler bugün

HİZBULLAH'TAN ATEŞKESE UYARIZ MESAJI

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyrut’un bu görüşmelerdeki temel amacının ateşkesin uzatılması ve İsrail 'in güneydeki köylerde yürüttüğü yıkım çalışmalarının durdurulması olduğunu belirtti.

İsrail ise kuzey topraklarını korumak amacıyla Lübnan'ın güneyinde 5 ila 10 kilometrelik bir tampon bölgeyi işgal altında tutmaya devam ediyor. 2 Mart’ta Hizbullah ’ın saldırılarıyla başlayan ve Lübnan makamlarına göre yaklaşık 2 bin 500 kişinin ölümüne yol açan çatışmaların ardından sağlanan ateşkese rağmen, İsrail birliklerinin varlığı nedeniyle bölgedeki gerginlik ve karşılıklı operasyonlar sürüyor.

Beyrut yönetiminin İsrail ile doğrudan temas kurmasına Hizbullah’tan sert itirazları gelse de Hizbullah'ın milletvekili Hasan Fadlallah, “İsrail ateşkes şartlarına tamamen uyarsa ateşkesi devam ettirmek istiyoruz.” diye konuştu.

İsrail tarafı ise Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını ve bir barış anlaşması zemini oluşturulmasını hedefliyor. Washington, bu arabuluculuğun İran ile olan bölgesel savaştan bağımsız olduğunu savunurken, Hizbullah, mevcut ateşkesin ABD diplomasisinden ziyade İran’ın baskısı sonucunda gerçekleştiğini iddia ediyor.