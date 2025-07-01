İsrail ve Suriye temasta: Anlaşma yakın mı?

İsrail basını, Suriye ile varılması muhtemel bir anlaşmanın beklentilerin aksine yakın değil, uzun bir zaman alacağını öne sürdü.

İsrail merkezli Walla haber sitesi, taraflar arasında yürütülen görüşmelerin henüz resmi bir normalleşme süreci olmasa da sınır güvenliğini yeniden düzenlemeye ve diplomatik temaslara zemin hazırlamaya yönelik olduğunu aktardı.

Haberde, ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin şu sözlerine yer verildi: “ABD, İsrail-Suriye ilişkilerinin kademeli biçimde inşa edilmesini tercih ediyor. İsrail ise sürecin sonunda tam normalleşmeyi içerecek bir barış anlaşmasının mümkün olup olmadığını önceden bilmek istiyor.”



YENİ GÜVENLİK ANLAŞMASI

Haberde, haziran ayı başlarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack aracılığıyla, Beşar Esad liderliğindeki Baas Partisi rejiminin devrilmesi sonrası dönemde, Suriye ile yeni bir güvenlik anlaşmasını müzakere etmek istediğini ABD’ye bildirdiği bilgisine yer verildi.

İsrailli üst düzey bir yetkiliye göre Netanyahu'nun amacının, 1974 tarihli İsrail-Suriye Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın güncellenmiş bir versiyonuyla başlayıp nihayetinde tam bir barış anlaşmasıyla sonuçlanacak aşamalı bir süreci hayata geçirmek olduğu belirtildi.

GOLAN TEPELERİ 67'DEN BERİ İŞGAL ALTINDA

İsrail, 1967’den bu yana Suriye’ye ait Golan Tepeleri’nin büyük bölümünü işgal altında tutuyor.

2024 sonlarında Baas rejiminin devrilmesinin ardından oluşan yeni jeopolitik ortamda İsrail, Suriye’ye ait bazı tampon bölgeleri işgal ettiğini ve 1974 tarihli çekilme anlaşmasının geçerliliğini yitirdiğini ilan etti.

Bunlar arasında başkent Şam’a sadece 35 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Hermon Dağı da (Cebel eş-Şeyh) bulunuyor.

Walla’nın haberinde, İsrailli yetkililerin bu bölgeleri pazarlık kozu olarak gördüğünü ve İsrail’in ancak tam normalleşme sağlanması halinde çekilmeyi düşünebileceği belirtildi.