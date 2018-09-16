Üç ülke dışişleri bakanları, Kudüs’te yaptıkları toplantıda projenin hayata geçirilmesine ilişkin rota konusunda görüş birliğine vardı.
Projeyi hayata geçirmek için imzaların yıl sonuna kadar atılması hedefinin konulduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs’ın İsrail ve Yunanistan’la üçlü işbirliğinin yanı sıra, diğer bölge ülkelerinin de bu ittifaka katılması yönünde bir hedef çerçevesinde çalıştığı belirtiliyor.
İsrail ve Yunanistan'dan doğalgaz boru hattı imzası
NTV HaberDünya
Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’deki doğalgazın Avrupa’ya taşınmasını öngören East-Med boru hattı projesinde imzaların atılmasını kararlaştırdı.
Üç ülke dışişleri bakanları, Kudüs’te yaptıkları toplantıda projenin hayata geçirilmesine ilişkin rota konusunda görüş birliğine vardı.