Üç ülke dışişleri bakanları, Kudüs’te yaptıkları toplantıda projenin hayata geçirilmesine ilişkin rota konusunda görüş birliğine vardı.

Projeyi hayata geçirmek için imzaların yıl sonuna kadar atılması hedefinin konulduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın İsrail ve Yunanistan’la üçlü işbirliğinin yanı sıra, diğer bölge ülkelerinin de bu ittifaka katılması yönünde bir hedef çerçevesinde çalıştığı belirtiliyor.