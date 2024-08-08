İsrail, World Central Kitchen'ın bir çalışanını daha öldürdü

Gazze'de gıda dağıtımı yapan World Central Kitchen'ın bir çalışanı daha İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Filistinli Nadi Sallout'un, Gazze'nin merkezindeki Deyr el Balah yakınlarında görev başındayken öldürüldüğü belirtildi. İsrail, daha önce yedi WCK çalışanını, yardım konvoyuna düzenlediği saldırıda öldürmüştü.

İsrail, World Central Kitchen'ın bir çalışanını daha öldürdü

'ye gıda yardımı sağlayan merkezli sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen (WCK)  Gazze'de Filistinli bir çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

WCK, öldürülen çalışanın kimliği Nadi Sallout olarak açıkladı ve dün Gazze'nin merkezindeki Deyr el Balah yakınlarında görev başındayken öldürüldüğüne inandıklarını bildirdi. 

ordusu ise böyle bir olaydan haberdar olmadığını ve WCK ile temas halinde olduğunu öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, "Şu ana kadar IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri), son günlerde bir kuruluş çalışanının çalışması sırasında zarar gördüğü herhangi bir olaydan haberdar değildir" denildi.

WCK, sosyal medyada yayınladığı bir yazıda, "Sallout, Refah'taki müdahalemizin ilk günlerinden itibaren depo ekibimizin ayrılmaz bir üyesi ve özünde bir insani yardımsever" ifadelerini kullandı. 

İsrail, World Central Kitchen'ın bir çalışanını daha öldürdü - 1 WCK çalışanı Nadi Sallout

YEDİ GÖREVLİ ÖLDÜRÜLDÜ

1 Nisan'da 'in üç hava saldırısı, 'den geçen bir yardım aracı konvoyunu vurmuş ve aralarında , Avustralya, İngiltere ve Polonya vatandaşlarının da bulunduğu yedi WCK çalışanı hayatını kaybetmişti. Olay uluslararası tepkilere yol açmıştı.

İsrail o dönemde yaptığı açıklamada yardım çalışanlarını kasten hedef almadığını ve ölümlerinden dolayı üzüntü duyduğunu öne sürmüştü.

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