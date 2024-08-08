İsrail, World Central Kitchen'ın bir çalışanını daha öldürdü

Gazze'ye gıda yardımı sağlayan ABD merkezli sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen (WCK) Gazze'de Filistinli bir çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.



WCK, öldürülen çalışanın kimliği Nadi Sallout olarak açıkladı ve dün Gazze'nin merkezindeki Deyr el Balah yakınlarında görev başındayken öldürüldüğüne inandıklarını bildirdi.

İsrail ordusu ise böyle bir olaydan haberdar olmadığını ve WCK ile temas halinde olduğunu öne sürdü.



Ordudan yapılan açıklamada, "Şu ana kadar IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri), son günlerde bir kuruluş çalışanının çalışması sırasında zarar gördüğü herhangi bir olaydan haberdar değildir" denildi.



WCK, sosyal medyada yayınladığı bir yazıda, "Sallout, Refah'taki müdahalemizin ilk günlerinden itibaren depo ekibimizin ayrılmaz bir üyesi ve özünde bir insani yardımsever" ifadelerini kullandı.