İsrail yalanladı: Trump, ateşkes için Netanyahu ile görüşmedi

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme gerçekleştirildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



Açıklamada, ”Basında çıkan haberlerin aksine Başbakan Binyamin Netanyahu, dün eski Başkan Donald Trump ile konuşmadı” ifadesine yer verildi.



ABD'nin Axios haber sitesi, iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump ile Netanyahu'nun dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazmıştı.

Amerikalı yetkililerin, Netanyahu ve Trump’ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması konusunu ele aldıklarına dair bilgi aktardığı öne sürülmüştü.



GAZZE'DE ATEŞKES ÖNERİSİ



ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail’in önerisi olduğunu belirterek 3 aşamalı ateşkes planı açıklamıştı.

Plan, özetle kalıcı ateşkesi, İsrail’in Gazze’nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze’ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze’nin yeniden imarını içeriyordu.



ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucular, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması için İsrail ve Hamas'a çağrı yapmıştı.

