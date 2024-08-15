İsrail yalanladı: Trump, ateşkes için Netanyahu ile görüşmedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, eski ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze Şeridi’nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını ele aldıkları telefon görüşmesi yaptığı yönündeki haberler yalanlandı.

İsrail yalanladı: Trump, ateşkes için Netanyahu ile görüşmedi
Gazze'de ateşkes için kritik gün: Doha'da görüşmeler başladı

Gazze'de ateşkes için kritik gün: Doha'da görüşmeler başladı

Haberi Görüntüle

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Başkanı arasında görüşme gerçekleştirildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, ”Basında çıkan haberlerin aksine Başbakan Binyamin Netanyahu, dün eski Başkan Donald Trump ile konuşmadı” ifadesine yer verildi.

ABD'nin Axios haber sitesi, iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump ile Netanyahu'nun dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazmıştı.

Amerikalı yetkililerin, Netanyahu ve Trump’ın Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması konusunu ele aldıklarına dair bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

GAZZE'DE ATEŞKES ÖNERİSİ

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail’in önerisi olduğunu belirterek 3 aşamalı ateşkes planı açıklamıştı.

Plan, özetle kalıcı ateşkesi, İsrail’in ’nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze’ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze’nin yeniden imarını içeriyordu.

ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucular, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması için İsrail ve Hamas'a çağrı yapmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

DÜNYA HABERLERİ

Mahmud Abbas kimdir? Meclis'te konuşacak olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın hayatı

Mahmud Abbas kimdir? Meclis'te konuşacak olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın hayatı

Gazze'de ateşkes için kritik gün: Doha'da görüşmeler başladı

Gazze'de ateşkes için kritik gün: Doha'da görüşmeler başladı

Biri 335 yıl,diğeri 38 dakika: Tarihin en uzun ve en kısa savaşları!

Biri 335 yıl,diğeri 38 dakika: Tarihin en uzun ve en kısa savaşları!

Ukrayna'nın sınır ötesi saldırısı savaşın seyrini değiştirebilir mi?

Ukrayna'nın sınır ötesi saldırısı savaşın seyrini değiştirebilir mi?

Gazzeli kadın ve kız çocukları bitten korunmak için saçlarını kesiyor

Gazzeli kadın ve kız çocukları bitten korunmak için saçlarını kesiyor

Almanya'da aktivistlerden dört havalimanında eylem

Almanya'da aktivistlerden dört havalimanında eylem

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...