İsrail yardım bekleyenlere ateş açtı: 70 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtığını bildirdi.

Saldırıda yaklaşık 70 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Görgü tanıkları, yüzlerce Filistinlinin, Gazze Şehri'nin güneyindeki Dowar al-Nablusi yakınlarında yardım almak için beklerken İsrail ateşi altında kaldıklarını aktardı.



Öte yandan yerel basına göre, bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldürüldü.



İsrail güçlerinin Nablus'un doğusundaki Beit Furik kasabasına baskın düzenlediği ve Filistinlilerle çatışmalar yaşandığı belirtildi.



Resmi haber ajansı Wafa, baskın sırasında genç bir adamın karnından vurulduğunu ve daha sonra öldüğünün açıklandığını bildirdi.



Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu en az 411 Filistinli öldü, 4 bin 600'den fazla kişi de yaralandı.

