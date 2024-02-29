İsrail yardım bekleyenlere ateş açtı: 104 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yardım kamyonlarına ateş açması sonucu 104 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Katar merkezli El Cezire televizyonunun haberine göre İsrail, yiyecek yardımı alabilmek için kuyrukta bekleyenleri vurdu.

Saldırı, Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağının yakınlarına yapıldı.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari ise yaptığı açıklamada, saldırıya ilişin bilgisinin olmadığını söyledi.

İSRAİL'DEN "TEHDİT" SAVUNMASI

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada ise Gazze'nin kuzeyinde "yardım kamyonlarının yağmalanması sırasında itme ve çiğneme sonucu onlarca Filistinli'nin yaralandığı" iddia edildi.

Reuters'ın aktardığına göre İsrailli bir kaynak, askerlerin, kalabalık içinde "kendilerine tehdit oluşturan birkaç kişiye" ateş açtığını bildirdi.

BATI ŞERİA'DA SALDIRI

Öte yandan yerel basına göre, bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldürüldü.



İsrail güçlerinin Nablus'un doğusundaki Beit Furik kasabasına baskın düzenlediği ve Filistinlilerle çatışmalar yaşandığı belirtildi.



Resmi haber ajansı Wafa, baskın sırasında genç bir adamın karnından vurulduğunu ve daha sonra öldüğünün açıklandığını bildirdi.



Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu en az 411 Filistinli öldü, 4 bin 600'den fazla kişi de yaralandı.

