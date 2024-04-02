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İsrail yardım çalışanlarına saldırdı: Gazze operasyonları durduruldu

İsrail'in hava saldırısında "World Central Kitchen" bünyesinde çalışan yedi yardım çalışanı öldü. Saldırının ardından yardım kuruluşu Gazze Şeridi'nde yardım operasyonlarıı askıya aldı. Kuruluş, İsrail'in yardım kısıtlamaları nedeniyle kıtlığın eşiğinde olan Filistinlilere yeni açılan deniz koridoru aracılığıyla yardım ulaştırıyordu.

İsrail yardım çalışanlarına saldırdı: Gazze operasyonları durduruldu

'in hava saldırısında World Central Kitchen bünyesinde çalışan yedi yardım çalışanı öldü.

Saldırının ardından yardım kuruluşu yüz binlerce Filistinlinin açlığın eşiğinde olduğu 'ye hayati önem taşıyan gıda yardımının dağıtımını askıya aldı.

İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda "World Central Kitchen" yani " Merkezi Mutfağı" bünyesinde çalışan 7 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, sorumluluğu üstlenmeyerek, ölümleri "trajik" olarak niteledi ve taziye dileklerinde bulundu.

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GAZZE'YE İLK DENİZDEN YARDIM WCK TARAFINDAN ULAŞTIRILDI

Ünlü şef Jose Andres tarafından kurulan yardım kuruluşu, nüfusun büyük bir kısmının açlığın eşiğinde olduğu ve dünyanın geri kalanından büyük ölçüde kopmuş olan Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırılması için yakın zamanda açılan deniz koridorunun anahtarı olarak görülüyordu.

Andres sosyal medya hesabında, “İsrail hükümetinin bu ayrım gözetmeyen öldürme sistemini durdurması gerekiyor. İnsani yardımları kısıtlamayı bırakması, sivilleri ve yardım çalışanlarını öldürmeyi bırakması ve açlığı silah olarak kullanmayı bırakması gerekiyor” diye yazdı.

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EKİP İSRAİL İLE KOORDİNE ÇALIŞIYORDU

Yardım kuruluşu, ekibin iki zırhlı araçtan oluşan üç araçlık bir konvoyla seyahat ettiğini ve operasyonlarının İsrail ordusuyla koordine ilerlediğini söyledi.

Üst düzey askeri sözcü Tuğamiral Daniel Hagari, yetkililerin "olayı en üst düzeyde incelediğini" söyledi. Böyle bir olayın tekrar yaşanma riskini azaltmaya yardımcı olacak bağımsız bir soruşturma başlatılacağı belirtildi.

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