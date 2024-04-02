İsrail yardım çalışanlarına saldırdı: Gazze operasyonları durduruldu

GAZZE'YE İLK DENİZDEN YARDIM WCK TARAFINDAN ULAŞTIRILDI



Ünlü şef Jose Andres tarafından kurulan yardım kuruluşu, nüfusun büyük bir kısmının açlığın eşiğinde olduğu ve dünyanın geri kalanından büyük ölçüde kopmuş olan Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırılması için yakın zamanda açılan deniz koridorunun anahtarı olarak görülüyordu.



Andres sosyal medya hesabında, “İsrail hükümetinin bu ayrım gözetmeyen öldürme sistemini durdurması gerekiyor. İnsani yardımları kısıtlamayı bırakması, sivilleri ve yardım çalışanlarını öldürmeyi bırakması ve açlığı silah olarak kullanmayı bırakması gerekiyor” diye yazdı.



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Yardım kuruluşu, ekibin iki zırhlı araçtan oluşan üç araçlık bir konvoyla seyahat ettiğini ve operasyonlarının İsrail ordusuyla koordine ilerlediğini söyledi.



Üst düzey askeri sözcü Tuğamiral Daniel Hagari, yetkililerin "olayı en üst düzeyde incelediğini" söyledi. Böyle bir olayın tekrar yaşanma riskini azaltmaya yardımcı olacak bağımsız bir soruşturma başlatılacağı belirtildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin