İsrail yardım kamyonlarına ateş açtı: 50 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi yetkilisi Reuters'a, İsrail'in yardım kamyonlarına ateş açması sonucu 50 kişinin öldüğünü söyledi.

Katar merkezli El Cezire televizyonunun haberine göre de İsrail, yiyecek yardımı alabilmek için kuyrukta bekleyenleri vurduğunu ve 77 kişinin öldüğünü, 250 kişi yaralandğını duyurdu.

Hamas liderliğindeki Gazze Hükümeti Medya Ofisi ise İsrail saldırısının, 70 Filistinlinin ölümüne neden olduğunu kaydetti. Can kaybının yaralıların durumu nedeniyle 100'ü aşabileceği belirtildi.

Saldırı, Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağının yakınlarına yapıldı.

Öte yandan yerel basına göre, bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldürüldü.



İsrail güçlerinin Nablus'un doğusundaki Beit Furik kasabasına baskın düzenlediği ve Filistinlilerle çatışmalar yaşandığı belirtildi.



Resmi haber ajansı Wafa, baskın sırasında genç bir adamın karnından vurulduğunu ve daha sonra öldüğünün açıklandığını bildirdi.



Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu en az 411 Filistinli öldü, 4 bin 600'den fazla kişi de yaralandı.

